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Biryani By Kilo

Biryani By Kilo

biryanibykilo.com

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Biryani by Kilo Hindistan'ın en Premium Biryani ve Kebap dağıtım zinciri - Her sipariş için Handi'de Pişirilen Taze Biryani Dum. Her biryani, hansamalarımız tarafından doğal kil el yapımı olarak geleneksel dum tarzında farklı katmanlarla ayrı ayrı hazırlanır.

Web Sitesi: biryanibykilo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Biryani By Kilo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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