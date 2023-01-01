Biryani by Kilo Hindistan'ın en Premium Biryani ve Kebap dağıtım zinciri - Her sipariş için Handi'de Pişirilen Taze Biryani Dum. Her biryani, hansamalarımız tarafından doğal kil el yapımı olarak geleneksel dum tarzında farklı katmanlarla ayrı ayrı hazırlanır.

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