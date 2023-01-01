BioDigital Human, insan vücudunun şimdiye kadar bir araya getirilmiş en kapsamlı 3 boyutlu sanal modelidir ve etkileşimli 3 boyutlu anatomi, fizyoloji, koşullar ve tedavileri içeren tek uygulamadır.

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