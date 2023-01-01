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BioDigital Human

BioDigital Human

human.biodigital.com

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BioDigital Human, insan vücudunun şimdiye kadar bir araya getirilmiş en kapsamlı 3 boyutlu sanal modelidir ve etkileşimli 3 boyutlu anatomi, fizyoloji, koşullar ve tedavileri içeren tek uygulamadır.

Web Sitesi: biodigital.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BioDigital Human ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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