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巴哈姆特動畫‪瘋

巴哈姆特動畫‪瘋

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Web Sitesi: gamer.com.tw

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Animation Crazy, Bahamut tarafından başlatılan, sezonun yeni animasyonlarını Japonya ile senkronize olarak sunan ve animasyon hayranlarının özgürce seçebileceği geçmiş başyapıtlardan binlerce bölümü içeren, tam yetkili ve tamamen ücretsiz bir animasyon platformudur!

Web Sitesi: gamer.com.tw

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