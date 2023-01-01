WebCatalog
AccioJob

AccioJob

acciojob.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AccioJob çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AccioJob, 300'den fazla İşe Alma Ortağı, HTE'lerden Mentorlar ve Özel Yerleştirme Ekibi ile Başlangıç ​​Seviyesi Dostu NSDC Sertifikalı Tam Yığın ve Veri Analitiği Kursları sunmaktadır.

Web Sitesi: acciojob.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AccioJob ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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