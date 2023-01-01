AccioJob, 300'den fazla İşe Alma Ortağı, HTE'lerden Mentorlar ve Özel Yerleştirme Ekibi ile Başlangıç ​​Seviyesi Dostu NSDC Sertifikalı Tam Yığın ve Veri Analitiği Kursları sunmaktadır.

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