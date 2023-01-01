Zapper.io — это онлайн-игра о змеях, в которой вы будете становиться больше, поглощая звезды. Постарайтесь не попасть на лучи света и не стать добычей! Движение — рывок мышью — щелчок левой кнопкой мыши Zapper.io был создан Ренсом Ронгеном. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: zapper.io

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