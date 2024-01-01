Будьте готовы потерпеть неудачу в ZOI: The Escape! Вы играете за Зои, маленького инопланетянина, который потерпел крушение на Земле. Его миссия — запрыгнуть на вершину каждой башни, чтобы вернуться домой, но это легче сказать, чем сделать. С обеих сторон на вас на больших скоростях летят платформы! Вам придется точно рассчитывать время прыжков, чтобы вас не сбили! Каждый прыжок приносит вам монеты, которые вы можете использовать для покупки новых крутых скинов для своего Зоя. Не расстраивайтесь и проверьте, хватит ли у вас сил пройти все 45 невероятно сложных уровней. Сможете ли вы спасти Зои?

Веб-сайт: poki.com

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