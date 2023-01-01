Murder — это веселая игра о убийствах, созданная Studio Seufz. Подкрадитесь к королю сзади и быстро и бесшумно уничтожьте его. Будьте осторожны – если он вас поймает, то отправится вместе с вами в подземелье! Сыграйте в «Убийство» и узнайте, какова жизнь типичного коварного визиря. Если вам это удастся, вы станете новым королем, но будьте осторожны: ваш советник гонится за вашей короной! Испытайте «Убийство» онлайн прямо в браузере с помощью Poki и проверьте свои навыки наблюдения и реакции. Вы можете играть в «Убийство» бесплатно, но неверный шаг будет стоить вам жизни. Пространство — нападайте и наносите удары (убийца), «Оглянитесь назад» (король) «Убийство» создано студией Seufz, базирующейся в Штутгарте, Германия.

Веб-сайт: poki.com

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