Infinite 8 — это игра на ловкость, в которой вам нужно вести машину по трассе, не задев границ! Продолжайте дрейфовать, чтобы увеличить свой счет. Как только ваша гонка пройдет хорошо, полоса загорится синим, и вы будете получать больше очков за каждый раунд, и вы сможете один раз ударить по сторонам. Об создателе: Infinite 8 была создана Zonda Creative Studios, они известны благодаря Crane Madness и Barbershop Inc., в обе игры можно играть здесь, на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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