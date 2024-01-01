Build Land

Build Land

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Веб-сайт: poki.com

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Build Land — это игра в режиме ожидания/управления, в которой вы — хозяин своего райского острова! Начните с нуля и наблюдайте, как процветает ваш остров, собирая ресурсы, рубя деревья, добывая камни и изготавливая доски и кирпичи, чтобы расширить свои владения. Защитите свою башню и побеждайте монстров, чтобы заработать больше ценных монет. Собрав достаточно ресурсов, отправляйтесь исследовать новые острова и расширять свою империю еще больше! Сколько земель вы сможете построить в этом захватывающем приключении?

Веб-сайт: poki.com

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