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Bubbleshooter

Bubbleshooter

poki.com

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Bubbleshooter — одна из классических игр, которая с тех пор доступна для настольных компьютеров и мобильных устройств. В Bubbleshooter ваша цель — стрелять по пузырям и заставить их исчезнуть. Пузыри исчезнут, когда вы соберете в кучу три или более.

Веб-сайт: poki.com

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