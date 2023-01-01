NationStates — это игра-симулятор нации. Создайте нацию в соответствии со своими политическими идеалами и заботьтесь о ее людях. Или намеренно их угнетать. Тебе решать.

Веб-сайт: nationstates.net

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