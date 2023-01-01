Mudfield.io — это шутер с видом сверху о завоеваниях Второй мировой войны. Выберите свою сторону и класс солдата и отправляйтесь захватывать контрольные точки. Вы можете использовать реалистичные танки времен Второй мировой войны, такие как M26 Pershing или немецкий Panzer IV Ausf G.

Веб-сайт: mudfield.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mudfield.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.