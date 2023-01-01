Создавайте, делитесь и обсуждайте стратегии для многопользовательской онлайн-арены League of Legends. Поклонники могут создавать командные стратегии, одиночные стратегии, стратегии борьбы или теории, включая руководства по чемпионам и сборки рун.

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