Основано на нейробиологии и психологии. Наши игры основаны на многолетних исследованиях и научных работах в области нейробиологии и психологии. Каждый сюжет наших игр тесно связан с теориями и психологическими концепциями. Проверено: наши игры проверены и протестированы в реальных процессах подбора персонала. Результаты наших игр сильно коррелируют с традиционными тестами. К будущему, а не прошлому: речь идет не о том: «Речь идет не о том, что они сделали в прошлом?» но «Чего они смогут достичь в будущем?» Резюме против игр: вероятность предсказать чью-либо будущую производительность на основе резюме составляет 13%

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