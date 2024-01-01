WebCatalog

Metacog

Metacog

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Играть онлайн

Веб-сайт: metacog.mn

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Metacog в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Основано на нейробиологии и психологии. Наши игры основаны на многолетних исследованиях и научных работах в области нейробиологии и психологии. Каждый сюжет наших игр тесно связан с теориями и психологическими концепциями. Проверено: наши игры проверены и протестированы в реальных процессах подбора персонала. Результаты наших игр сильно коррелируют с традиционными тестами. К будущему, а не прошлому: речь идет не о том: «Речь идет не о том, что они сделали в прошлом?» но «Чего они смогут достичь в будущем?» Резюме против игр: вероятность предсказать чью-либо будущую производительность на основе резюме составляет 13%

Веб-сайт: metacog.mn

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Metacog, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mobafire

Mobafire

mobafire.com

Hipster vs Rockers

Hipster vs Rockers

poki.com

Merge Tycoon

Merge Tycoon

poki.com

Giant Bomb

Giant Bomb

giantbomb.com

Eggys Big Adventure

Eggys Big Adventure

poki.com

Funny Camping Day

Funny Camping Day

poki.com

Funny Dentist Surgery

Funny Dentist Surgery

poki.com

Snokido

Snokido

snokido.com

Funny Bone Surgery

Funny Bone Surgery

poki.com

Guess What?

Guess What?

poki.com

Pocket Hockey

Pocket Hockey

poki.com

Wave Rider

Wave Rider

poki.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.