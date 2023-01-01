WebCatalog
Golden Hills: City Build Sim

Golden Hills: City Build Sim

now.gg

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Golden Hills: City Build Sim в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в Golden Hills: City Build Sim онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Golden Hills от Enixian Limited — это единственный в своем роде симулятор городского строительства, который дает вам возможность построить и спроектировать город своей мечты. Стройте жилые районы и промышленные зоны, а также стройте заводы, чтобы поддержать свою экономику. Не забывайте, что и ваше сообщество тоже должно быть счастливым! Обеспечьте местных жителей множеством развлечений: от кафе и ресторанов до кинотеатров и парков. В ваших силах создать самое красивое место на планете. Выбирайте из широкого спектра вариантов декора и дайте волю своим творческим сокам, одновременно выделяя город. Стройте ультрасовременные дома и покажите миру, насколько современен и развит ваш город. Выразите себя через свой город, строя парки и игровые площадки, библиотеки и университеты, рестораны и бары.

Веб-сайт: now.gg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Golden Hills: City Build Sim, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

Redecor

Redecor

redecor.com

City Rider

City Rider

poki.com

Elvenar

Elvenar

elvenar.com

Idle Light City

Idle Light City

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Goodgame Empire

Goodgame Empire

empire.goodgamestudios.com

Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City (Crowd City IO)

poki.com

The Final Earth 2

The Final Earth 2

poki.com

Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom

now.gg

2 Player City Racing 2

2 Player City Racing 2

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности