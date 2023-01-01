Играйте в Golden Hills: City Build Sim онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Golden Hills от Enixian Limited — это единственный в своем роде симулятор городского строительства, который дает вам возможность построить и спроектировать город своей мечты. Стройте жилые районы и промышленные зоны, а также стройте заводы, чтобы поддержать свою экономику. Не забывайте, что и ваше сообщество тоже должно быть счастливым! Обеспечьте местных жителей множеством развлечений: от кафе и ресторанов до кинотеатров и парков. В ваших силах создать самое красивое место на планете. Выбирайте из широкого спектра вариантов декора и дайте волю своим творческим сокам, одновременно выделяя город. Стройте ультрасовременные дома и покажите миру, насколько современен и развит ваш город. Выразите себя через свой город, строя парки и игровые площадки, библиотеки и университеты, рестораны и бары.

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