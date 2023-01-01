WebCatalog
GOG.com

GOG.com

gog.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для GOG.com в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

GOG.COM — это место, где мы заботимся об играх. Присоединяйтесь к нашему замечательному сообществу и познакомьтесь с нашим дружелюбным персоналом. Мы предлагаем исключительные AAA-игры, великолепные инди-игры, классику на все времена и полный возврат средств на срок до 30 дней, даже если вы скачали, запустили игру и играли в нее!

Веб-сайт: gog.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GOG.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Humble Bundle

Humble Bundle

humblebundle.com

Neopets

Neopets

neopets.com

Poki

Poki

poki.com

Dotabuff

Dotabuff

dotabuff.com

Nexus Mods

Nexus Mods

nexusmods.com

Chess.com

Chess.com

chess.com

Snokido

Snokido

snokido.com

Minecraft Classic

Minecraft Classic

poki.com

Jumphobia

Jumphobia

poki.com

Crazy Games

Crazy Games

crazygames.com

Blocky Cars

Blocky Cars

poki.com

Caesars Slots

Caesars Slots

caesarsgames.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности