Neopets.Com — виртуальное сообщество домашних животных! Присоединяйтесь к бесплатным играм, магазинам, аукционам, чату и многому другому!

Веб-сайт: neopets.com

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