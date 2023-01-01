WebCatalog
Diplicity

Diplicity

diplicity.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Diplicity в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Цифровая версия классической игры «Дипломатия». Diplicity основана на известной настольной игре, созданной Калхамером, также основанной на дипломатии, которую мне запрещено явно называть в магазине Play. * Если никто не фиксирует заказы вовремя или не знает правил, убедитесь, что вы по-прежнему фиксируете свои приказы на каждом ходу.

Веб-сайт: diplicity.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Diplicity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Ludo Hero

Ludo Hero

poki.com

Foosball

Foosball

poki.com

Battleship War

Battleship War

poki.com

Goose Game

Goose Game

poki.com

MiniMissions

MiniMissions

poki.com

Restaurant and Cooking

Restaurant and Cooking

poki.com

Yacht

Yacht

poki.com

Minecraft Classic

Minecraft Classic

poki.com

Minecraft Classic

Minecraft Classic

classic.minecraft.net

TriviaSwipe

TriviaSwipe

triviaswipe.com

Hangman

Hangman

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности