Цифровая версия классической игры «Дипломатия». Diplicity основана на известной настольной игре, созданной Калхамером, также основанной на дипломатии, которую мне запрещено явно называть в магазине Play. * Если никто не фиксирует заказы вовремя или не знает правил, убедитесь, что вы по-прежнему фиксируете свои приказы на каждом ходу.

Веб-сайт: diplicity.com

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