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TriviaSwipe

TriviaSwipe

triviaswipe.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Trivia Swipe — классическая игра в современной интерпретации. Пролистните ответы, чтобы определить, какие из них верны, а какие нет. В ежедневном игровом режиме новые вопросы появляются каждый день в 12:00. Зарегистрируйтесь, чтобы набирать очки и соревноваться в таблице лидеров.

Веб-сайт: triviaswipe.com

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