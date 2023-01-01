Trivia Swipe — классическая игра в современной интерпретации. Пролистните ответы, чтобы определить, какие из них верны, а какие нет. В ежедневном игровом режиме новые вопросы появляются каждый день в 12:00. Зарегистрируйтесь, чтобы набирать очки и соревноваться в таблице лидеров.

Веб-сайт: triviaswipe.com

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