WebCatalog
Звук

Звук

zvuk.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Звук в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Звук — стриминговый сервис, который волшебным образом подбирает музыку для каждого момента жизни. Тысячи тщательно подобранных плейлистов, топ-чартов и персонализированных рекомендаций — и все это в одном приложении. Первый месяц подписки бесплатен для всех новых пользователей.

Веб-сайт: zvuk.com

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