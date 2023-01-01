Звук — стриминговый сервис, который волшебным образом подбирает музыку для каждого момента жизни. Тысячи тщательно подобранных плейлистов, топ-чартов и персонализированных рекомендаций — и все это в одном приложении. Первый месяц подписки бесплатен для всех новых пользователей.

Веб-сайт: zvuk.com

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