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Zulip

Zulip

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zulip.com

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Zulip — это программа для чата и совместной работы с открытым исходным кодом, созданная Джессикой МакКеллар и Тимом Эбботтом в 2012 году.

Веб-сайт: zulip.com

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