Yookkan — это комплексное решение для управления задачами, процессами и проектами с автоматическим созданием диаграммы.

Веб-сайт: yookkan.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yookkan, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.