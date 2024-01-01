Parrot Studio от VocaliD позволяет компаниям проектировать, создавать и развертывать собственные голоса, сгенерированные искусственным интеллектом, для приложений преобразования текста в речь. В эпоху приоритета голоса бренды должны отличаться и звучать как они сами, а не как конкуренты. Создайте отличительный, соответствующий бренду, голосовой образ, который будет связываться с вашими клиентами и конвертировать их в ваши сообщения, укрепляя лояльность и доверие так, как это возможно только с помощью голоса.

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