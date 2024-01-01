VocaliD

VocaliD

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Веб-сайт: vocalid.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Parrot Studio от VocaliD позволяет компаниям проектировать, создавать и развертывать собственные голоса, сгенерированные искусственным интеллектом, для приложений преобразования текста в речь. В эпоху приоритета голоса бренды должны отличаться и звучать как они сами, а не как конкуренты. Создайте отличительный, соответствующий бренду, голосовой образ, который будет связываться с вашими клиентами и конвертировать их в ваши сообщения, укрепляя лояльность и доверие так, как это возможно только с помощью голоса.
Категории:
Music & Audio
Программное обеспечение для преобразования текста в речь

Веб-сайт: vocalid.ai

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Google Cloud Platform

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VEED

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ElevenLabs

ElevenLabs

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