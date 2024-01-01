Upflow предоставляет передовое программное обеспечение и платежные технологии B2B-компаниям, чтобы вывести процессы инкассации на новый уровень и улучшить свои денежные потоки. Программное обеспечение Upflow управляет вашей дебиторской задолженностью за вас с помощью автоматизированных, но персонализированных рабочих процессов и интегрируется в один клик (буквально) с вашим существующим бухгалтерским программным обеспечением. Получайте деньги быстрее и проще! Сократите просроченные платежи на 50%. Возможности Upflow включают в себя: * Показатели вашей коллекции A/R в реальном времени. * Автоматизированные и персонализированные рабочие процессы. * Платежные порталы адаптированы под каждого клиента Upflow напрямую интегрируется с различными бухгалтерскими решениями, такими как Quickbooks, Netsuite или Xero, а также может разрабатывать специальные API. Партнерство Upflow с Stripe и Go Cardless упрощает платежи для ваших клиентов. Upflow имеет сотни пользователей по всему миру, включая Front, Lattice и Productboard, и поддерживается ключевыми инвесторами (YCombinator, eFounders) и ведущими финтех-бизнес-ангелами.

Веб-сайт: upflow.io

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