Typing Agent — это самая мощная программа обучения клавиатуре и технологиям для K-12. Ознакомьтесь с нашими захватывающими функциями программы набора текста и увлекательными играми с набором текста!

Веб-сайт: typingagent.com

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