Truth Social — это американская платформа социальных сетей «Большая палатка», которая поощряет открытый, свободный и честный глобальный диалог без дискриминации по признаку политической идеологии.

Веб-сайт: truthsocial.com

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