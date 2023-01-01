GETTR — это совершенно новая платформа социальных сетей, основанная на принципах свободы слова, независимого мышления, отказа от политической цензуры и «культуры отмены». Используя лучшие в своем классе технологии, наша цель — создать рынок идей, чтобы поделиться свободой и демократией по всему миру.

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