Trember — это видеоплатформа, которая объединяет цифровые и реальные события и создает мультивселенную, позволяющую гостям участвовать, общаться и взаимодействовать в равной степени онлайн и оффлайн. Сделано в Германии – соответствует требованиям DGSVO.

Веб-сайт: trember.com

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