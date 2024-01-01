Teneo Developers

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Teneo, SaaS-платформа для диалогового искусственного интеллекта, это среда разработки и выполнения для продуктивных команд. Найдите несколько ярлыков ниже: * Голосовой бот и контакт-центр * Многоязычный бот * Бот для обмена мгновенными сообщениями * Производительность и улучшения ботов * Сотрудничество и прототипирование * ИТ/HR и общий сервисный бот

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Веб-сайт: developers.teneo.ai

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