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Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mekari Talenta в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Mekari Talenta поддерживает предприятия с помощью надежного программного обеспечения для управления персоналом и передовых онлайн-систем управления для управления посещаемостью и заработной платой сотрудников. Попробуй сейчас! Mekari Talenta — онлайн-приложение для управления персоналом с комплексной системой; HR-операции становятся более эффективными и результативными. Приходите попробовать прямо сейчас!

Веб-сайт: talenta.co

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