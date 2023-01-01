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Sleekr

Sleekr

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Веб-сайт: sleekr.co

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Sleekr HR — это онлайн-решение для управления персоналом, которое помогает предприятиям запустить современную информационную систему управления персоналом. Упрощаем и автоматизируем многие процессы HR, чтобы вы могли эффективно работать.

Веб-сайт: sleekr.co

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