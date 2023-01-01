Более 150 000 студентов из 270 университетов доказали, что читать лекции стало проще, а EdLink помог более 7000 преподавателям более эффективно проводить лекции.

Веб-сайт: edlink.id

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