Лучшее, наиболее полное и надежное приложение для инвестиций в паевые инвестиционные фонды в Индонезии, полученное с разрешения OJK. Инвестировать в паевые инвестиционные фонды и государственные ценные бумаги (SBN) легко и комфортно.

Веб-сайт: bareksa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bareksa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.