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Synology

Synology

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Веб-сайт: synology.com

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Synology Inc. (китайский: 群暉科技; пиньинь: Qúnhuī Kējì) — тайваньская корпорация, специализирующаяся на устройствах сетевого хранения данных (NAS). Линейка сетевых накопителей Synology известна как DiskStation для настольных моделей, FlashStation для флэш-моделей и RackStation для моделей, монтируемых в стойку. Продукты Synology распространяются по всему миру и локализованы на несколько языков. Штаб-квартира Synology расположена в Тайбэе, Тайвань, а дочерние компании расположены по всему миру. В 2018 году сайт обзора продуктов Wirecutter охарактеризовал Synology как давнего «лидера на арене NAS для малого бизнеса и домашних систем», хотя она все еще новичок в области маршрутизаторов Wi-Fi.

Веб-сайт: synology.com

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