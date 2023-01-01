Матричное сотрудничество, расширяющее возможности вашей организации. Если в вашей организации задействовано много ролей и много партнеров, почему бы не использовать платформу, которая подходит именно вам? Компании, школы, ассоциации: формируйте рабочую среду в соответствии со своими потребностями, не теряясь в тысячах чатов.

Веб-сайт: sweethive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SweetHive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.