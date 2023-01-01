ClasseViva родилась из многолетнего опыта Spaggiari Group в мире школ. За 80 лет, проведенных вместе со школами, пармская группа сумела понять их потребности и разработать передовые проекты, способные обеспечить синергию между всеми областями, которые тяготеют по всему миру.

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