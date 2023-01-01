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Venice Classic Radio

Venice Classic Radio

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Веб-сайт: veniceclassicradio.eu

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Venice Classic Radio Italia - Beautiful Classical Music - это итальянское цифровое веб-радио классической музыки, которое каждый день предлагает репертуар старинной, барочной, камерной, симфонической, оперной и современной музыки. Слушайте Венецианское классическое радио в прямом эфире!

Веб-сайт: veniceclassicradio.eu

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