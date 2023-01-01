Booktab — платформа для консультирования и изучения мультимедийных школьных учебников. С Booktab вы можете получить доступ к своей цифровой библиотеке. Коснитесь книги, чтобы открыть ее и пролистать страницы. Вы сможете комментировать, подчеркивать, делать заметки, но не только: в книгах Booktab вы найдете обучающие видеоролики, интерактивную анимацию, аудио на итальянском языке и на языке оригинала, редактируемые концептуальные карты и интерактивные упражнения для проверки своих знаний.

Веб-сайт: booktab.it

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