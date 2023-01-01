Лучшее программное обеспечение для 100% облачного управления образовательными учреждениями в возрасте от 0 до 6 лет. Уникальный инструмент для управления вашим бизнесом на 360°. Безопасно и доступно, где бы вы ни находились, доступно через Интернет, со смартфона и планшета. Он не требует установки, и мы позаботимся о резервном копировании.

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