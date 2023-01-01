Lidl Italia

Попробуйте качество и удобство Lidl, ведущей сети дисконтных супермаркетов Италии. Просмотрите флаер и узнайте обо всех скидках и еженедельных предложениях для легких и полноценных покупок. Lidl Stiftung & Co. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.it

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