На Lidl.sk вы можете найти актуальное предложение в магазинах, а также тысячи новинок постоянно в интернет-магазине. Бесплатная доставка на сумму более 50 евро. Уникальная продукция по супер ценам Lidl. Лидл Словакия Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.sk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lidl Slovensko, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.