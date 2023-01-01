Комплексное решение по соблюдению учета рабочего времени. Инструмент, позволяющий управлять контролем времени одним нажатием кнопки. Evertime также включает в себя набор дополнительных функций, с которыми ваши сотрудники будут чувствовать себя более комфортно.

Веб-сайт: evertime.es

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