WebCatalog
Semana

Semana

semana.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Semana в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Журнал Semana Magazine — важнейшее средство цифрового анализа колумбийских и мировых новостей, предоставляющее постоянную информацию о развитии основных ежедневных событий. Он также содержит отчеты, специальные мультимедийные материалы и уделяет большое внимание исследованиям. Имейте лучший журналистский контент на своем мобильном телефоне.

Веб-сайт: semana.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Semana, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Privalia

Privalia

privalia.com

Aulands

Aulands

aulands.com

My Family Cinema

My Family Cinema

myfamilycinema.com

UASD Virtual

UASD Virtual


Ventiapp

Ventiapp

ventiapp.com

El Comercio

El Comercio

elcomercio.com

RTVE Radio

RTVE Radio

rtve.es

El Cronista

El Cronista

cronista.com

Facturador Virtual

Facturador Virtual

facturadorvirtual.com

Universidad Internacional

Universidad Internacional

unir.net

Evertime

Evertime

evertime.es

Ámbito

Ámbito

ambito.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности