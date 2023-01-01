Журнал Semana Magazine — важнейшее средство цифрового анализа колумбийских и мировых новостей, предоставляющее постоянную информацию о развитии основных ежедневных событий. Он также содержит отчеты, специальные мультимедийные материалы и уделяет большое внимание исследованиям. Имейте лучший журналистский контент на своем мобильном телефоне.

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