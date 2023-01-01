Facturador Virtual

Что такое электронный счет-фактура? Это коммерческий документ, имеющий налоговые последствия, созданный, выраженный и переданный в электронном формате. Он заменяет, в соответствии с соответствующими законодательными положениями, традиционные бумажные счета-фактуры и гарантирует, среди прочего, подлинность его происхождения и целостность его содержания. В Коста-Рике счет-фактура

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