UASD Virtual

UASDVIRTUAL открывает свои двери, чтобы ответить на требования нового времени в исторический момент ускоренного развития и влияния информационных и коммуникационных технологий в повседневную жизнь людей и городов. Образование обрисовывает новый сценарий в процессе преподавания-обучения: наступает цифровая эра, опосредованная компьютером, чтобы разрушить традиционные парадигмы и произвести большие изменения в образовательной модели, а появление новых коммуникационных возможностей позволяет нам предоставить возможность распространять знания посредством дистанционного образования. Primada de América, идя в ногу со временем и с намерением сократить разрыв, который отделяет подавляющее большинство людей от культурных благ, включает в свою учебную программу различные дистанционные методы, чтобы предложить больше и лучшие возможности студентам. по причинам времени, работы, расстояния или семьи не могут систематически получать высшее образование. Виртуальный кампус UASD предлагает всем своим пользователям инструмент для общения, сотрудничества и передачи знаний, который позволяет им преодолевать пространственные и временные барьеры традиционной образовательной модели. Это виртуальное пространство предоставляет им разнообразные учебные ресурсы и объединяет инструменты Web 2.0, чтобы побудить участников этого сообщества включиться в динамичную среду, используя преимущества ИКТ в управлении обучением.

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