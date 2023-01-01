Улучшайте успеваемость учащихся, повышайте эффективность преподавателей и повышайте эффективность работы с помощью Udeki, облачной академической информационной системы, которая упрощает процессы и помогает вам разобраться в ваших данных.

Веб-сайт: udeki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Udeki, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.