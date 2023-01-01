Rankmi — это платформа для автоматизации всех процессов управления персоналом в одном месте, позволяющая компаниям и их руководителям сосредоточиться на построении организационной культуры, ориентированной на людей. Rankmi — это платформа для автоматизации всех процессов управления персоналом в одном месте, позволяющая компаниям и их руководителям сосредоточиться на построении организационной культуры, ориентированной на людей.

Веб-сайт: rankmi.com

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