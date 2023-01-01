Веб-платформа, которая помогает компаниям достигать своих целей и улучшать результаты посредством визуального и гибкого управления всем стратегическим и бюджетным планированием.

Веб-сайт: scoreplan.com.br

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