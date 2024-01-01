Plazbot

Plazbot

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: plazbot.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Plazbot в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Plazbot es la plataforma mas completa del mercado para servicios de atención al cliente. Nuestra plataforma cuenta con una tecnología que integra todos los canales de atención como Whatsapp, Messenger, Instagram, Telegram, Webchat, SMS, Llamadas de Vozip, Mercadolibre, CRM, buzones compartidos y todo integrado con chatbots con inteligencia artificial, Whatsapp Marketing y chatgpt. Trabajamos con una plataforma dirigida a los clientes, con intervención humana, entrenamiento al bot, integracion con Mailchimp y Whatsapp API. Integracion con Facebook Messenger. No solo somos una plataforma de omnicanalidad, si no que somos una plataforma de servicios de atencion al cliente, marketing y ventas.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: plazbot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Plazbot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам также может понравиться

Envíopack

Envíopack

enviopack.com

Cliengo

Cliengo

cliengo.com

Saurierp

Saurierp

saurierp.com

Scotiabank Chile

Scotiabank Chile

scotiabankchile.cl

Dux Software

Dux Software

duxsoftware.com.ar

Aliaddo

Aliaddo

aliaddo.com

Halaxia

Halaxia

halaxia.com

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Plerk

Plerk

plerk.com

UBITS

UBITS

ubits.com

Evertime

Evertime

evertime.es

Perfit

Perfit

myperfit.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности