WebCatalog

Sticky

Sticky

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Want to get a better return on your marketing investment? Sticky by Tobii is an online eye tracking software and survey tool that analyzes how your creative designs are being received by your target audience, on the devices they use the most. See the impact of ads, packaging, and videos on real people across the globe, in isolation and in context.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: tobii.com

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Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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GoVisually

govisually.com

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Meta Ads Manager

Meta Ads Manager

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